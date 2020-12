Position militaire – Ruée vers le test d’aptitude militaire

Grande affluence des jeunes au test d’aptitude militaire. Dans la capitale et dans les communes voisines, de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes se sont présentés dans les centres où l’on effectue ce test d’aptitude militaire pour les jeunes de 18 à 31 ans. Près de trois cents personnes du troisième arrondissement de la commune urbaine d’Antananarivo ont passé le test, si des centaines de jeunes femmes sont venues dans la commune de Bemasoandro Itaosy, hier. « J’ai comme ambition de devenir fonctionnaire. Je suis obligée de passer ce test pour obtenir le certificat de position militaire qui figure dans la liste des dossiers requis », indique Felana.

Le test dure près de quinze minutes, pour chaque individu. Il consiste, en général, à un examen médical. Il n’y a pas d’exercice physique. « C’est comme une visite médicale. Un médecin vous reçoit. Il prend votre poids, votre taille, il pose des questions pour obtenir des informations médicales sur vous, il mesure votre tension artérielle, etc », détaille la source. Le candidat ou candidate doit remplir une fiche sur laquelle il ou elle inscrira certains renseignements, notamment, ses études et son métier.

Chaque candidat répondra, par ailleurs, par un Oui ou par Non, s’il est volontaire pour le Service national. A la fin de la visite, le certificat de position militaire est délivré. Le ministère de la Défense nationale va regrouper au stade de Betongolo les candidats, à partir de ce jour. La gente féminine est invitée à s’y présenter les mardi et jeudi, et la gente masculine, les mercredi et vendredi, à partir de 8 heures.