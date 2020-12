Inondations – La montée des eaux inévitable à Besarety

Des techniciens sont affirmatifs. Les quartiers de Besa­rety seront inondés par les eaux. « Certes, les canaux ont été nettoyés,mais ce ne sont que des travaux d’urgence donc insuffisants. La montée des eaux sera inévitable, pendant la saison des pluies », explique un technicien de l’assainissement des eaux usées, hier.

Avec les curages systématiques réalisés par des agents du Service autonome pour le maintien de la ville d’Antananarivo (Samva) et de la com­mune urbaine d’Antananarivo, les déchets qui jonchaient les canaux d’évacuation des quartiers de Mahavoky, de Besarety, d’Andravoahangy ont été enlevés. Mais le sable s’accumule au fond des canaux, les­ bouchant et entraînant les inondations. « Il faut mobiliser des centaines de personnes pour enlever la boue et le sable parce qu’on ne peut pas utiliser d’engins mécaniques dans ces quartiers, faute d’accès. »

Toutefois,­« l’eau ne stagnera pas trop longtemps, comme auparavant, grâce aux travaux de curage effectués avant la période de pluie, et la réhabilitation du canal à Besarety-Mahavoky », explique un technicien.