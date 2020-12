Aviation civile – Les modalités d’entrée sur le territoire assoupli

Ouverture partielle. C’est en ce sens que l’aviation civile de Madagascar vient d’annoncer l’assouplissement des modalités d’entrée sur le territoire malgache à partir d’une communication officielle. « Si vous êtes ressortissant étranger souhaitant voyager à Madagascar, vous pouvez prendre un vol vers Nosy Be aux fins de tourisme. Des conditions sont néanmoins liées à ce voyage, dont l’obligation de rester à Nosy Be et la vérification que votre pays de provenance n’est pas listé parmi les pays d’où les voyages sont restreints» explique l’ACM.

Cette même institution annonce que toutes personnes de nationalité malgache avec un passeport valide ou tout ressortissant étranger détenant une carte de résident valide peut prendre contact avec une compagnie aérienne opérant sur la Grande île pour son éventuel rapatriement. Concernant les sorties du territoire par voie aérienne, elles ne nécessitent pas d’autorisation sous réserve de l’existence du vol. Des mesures qui vont ainsi dans le sens de la réouverture progressive des frontières malgré un contexte de pandémie qui prévaut encore.