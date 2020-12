Approvisionnement – Le riz à 550 ariary attendu sur le marché

L’État, à travers la SPM, a importé du riz et recherche des distributeurs. D’après ses calculs, le kapoaka ne dépassera pas 550 ariary sur les étals dans douze régions.

Coûte que coûte. Il est possible de vendre du riz à 550 ariary le kapoaka à l’idée de la société d’État, State Procurement of Madagascar (SPM). 5315 tonnes de riz seront écoulées sur le marché à raison de 550 ariary le kapoaka, comme indiqué par le Premier ministre, la semaine dernière. Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé par la SPM pour sélectionner les grossistes et distributeurs agréés de riz, disposant d’une capacité financière conséquente.

Les zones de distribution annoncées dans l’appel à manifestation d’intérêt sont Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Haute Matsiatra, Ihorombe, Anosy, Androy, Boeny, Sofia, Diana, Anala­manga, Atsimo Andrefana et Menabe. Le prix de vente du riz, au départ de l’entrepôt à Toamasina, est fixé à 79050 ariary le sac de 50kg. Sur les étalages, le riz portera le nom commercial de « Vary Tsinjo… La marge commerciale ne devra pas dépasser le plafond de 3000 ariary par sac » souligne la SPM dans le document. Le prix maximal aux consommateurs est fixé à 92500 ariary le sac, dans les régions de distribution énoncées. Ce riz à 1850 ariary le kilo a été commandé au mois d’octobre et a été prévu pour soutenir la période de soudure.

Marge

Le riz importé de l’Inde a été acheté à 360 dollars la tonne. Viennent ensuite les frais de dédouanement et de manutention et la tonne revient à 395 dollars la tonne. La SPM prend 50 ariary par sac. « La marge de l’importateur ne devra pas dépasser 1,03%. D’après nos calculs, le kapoaka est alors à acheter à 456 ariary à l’entrepôt à Toamasina, ce qui laisse une marge pour les grossistes et distributeurs. Le grossiste peut obtenir une marge de 3000 ariary par sac, de même pour le distributeur» soutient Solo Andriamanampisoa, DG de la SPM.

Le coût du transport a été pris de manière forfaitaire à raison de 10 000 ariary le sac, sauf pour Analamanga à 5000 ariary par sac au départ de Toamasina. Le riz est dit blanc et à 25% de brisure. Un distributeur est autorisé à écouler 250t. Un grossiste de la région Vatovavy Fitovinany explique que les frais de transport et de manutention lui coûtent 10 000 ariary par sac au départ de Toamasina, ce qui lui donne un rendu sur place à 89 050 ariary par sac. Avec le prix fixé à 92­500 aux consommateurs, il obtient 3500 ariary de marge. Mais c’est la marge pour le distributeur qui le dérange. Pour l’heure, il se dit ne pas être emballé par le Vatsy Tsinjo. Des régions comme Atsimo Andrefana qui vient d’importer 5000t la semaine dernière, s’apprêtent à vendre le kapoaka à 550 ariary à partir de ce jour. Les responsables de marché à Toliara ont appelé les détaillants à suivre « les instructions » de la direction région ale du Commerce.