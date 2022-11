FOOTBALL – Orange Pro League – ASA et Tsaramandroso évoluent dans la conférence Nord

Mise au point finale. L’équipe du club de football élite de Madagascar (CFEM) présidée par Henintsoa Rakotoarimanana, dit Tota, et les dirigeants et entraîneurs des clubs participants, ont procédé hier au tirage au sort pour établir le calendrier des matches ainsi qu’à la réunion technique avant le coup d’envoi de la quatrième édition de l’Orange Pro League. La première journée est programmée ce week-end. La répartition des Conférences de la précédente saison a été maintenue, outre l’intégration de l’Association sportive d’Ambondrona Diana et Tsaramandroso Formation FC Boeny qui viennent d’accéder en division 1 élite.

Ces clubs prennent les places des deux relégués, les huitièmes respectifs des deux conférences de la précédente version, à savoir Five FC Analamanga et JFC Capricoren Atsimo andrefana. ASA Diana et TFFC Boeny évolueront dans la conférence Nord avec Fosa Juniors Boeny, AS Fanalamanga Alaora mangoro, Uscafoot Analamanga, ASA Diana, Tia Kitra Atsinanana, Tsaramandroso Formation FC Boeny, Ajesaia Bongolava et Cosfa Analamanga. Jet Kintana, dernier de la conférence Nord l’an passé, a dû être ainsi transféré dans la conférence Sud avec CFFA Analamanga, Mama FC Ihorombe, Zanakala FC Haute Matsiatra, 3FB Atsimo andrefana, Dato FC Atsimo atsinanana, Elgeco Plus Analamanga et Disciples FC Vakinankaratra.

Eviter les litiges

Six terrains abriteront les matches dans la cConférence Nord, à savoir Vontovorona (Fosa Juniors FC), Alarobia (Uscafoot), Toamasina (Tia Kitra FC, AS Fnalamanga), Mahitsy (Cosfa), Ambanja (ASA) et Ambohidratrimo (Ajesaia, Tsaramndroso FFC). Cinq stades accueilleront de leur côté les matches de la Conférence Sud, en l’occurrence Mahitsy (Jet Kintana), By-Pass (Elgeco Plus, CFFA, Mama FC, Disciples FC), Fianarantsoa (Zanakala FC), Toliara (3FB) et Manakara (Dato FC).

Un long débat sur les règlements de compétition a également marqué la réunion d’hier, afin d’éviter les litiges en cours de compétition. «L’OPL servira de mise en jambes des joueurs qui défendront les couleurs nationales au championnat d’Afrique des nations… Nous avons débattu et décidé ensemble du cas d’égalité en phase de conférence et le cas d’égalité pour les relégués à l’issue de la phase de conférence… » confie le président du CFEM, Henintsoa Rakotorimanana. En cas de désistement d’un club, le troisième de la poule des as prendra sa place. La mutation est aussi prolongée jusqu’au 30 novembre au lieu du 15 novembre pour ASA et TFFC.