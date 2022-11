CATASTROPHE NATURELLES – Curage de canaux dans trois fokontany

À l’approche de la saison des pluies, il faut prévenir d’éventuelles inondations et surtout atténuer les risques de catastrophes naturelles. C’est pourquoi le curage des canaux par le biais de la haute intensité de main-d’œuvre (Himo) a été lancé officiellement, hier à Mahajanga. Le projet touche trois fokontany souvent victimes de crues, à savoir Fiofio, Tsararano-Anosikely et Ambalavola. L’action est menée dans le cadre du partenariat entre l’organisation non gouvernementale Care International Madagascar à travers le « projet Mianko » et la commune urbaine de Mahajanga. Elle s’inscrit dans la mise en œuvre de l’accord de coopération entre l’ONG Care International Madagascar et la commune rurale de Mahajanga pour l’atténuation des catastrophes naturelles. Les trois fokontany sont classés dans les quartiers bas.

Les travaux de curage de dix kilomètres de canaux dureront deux semaines. La main-d’œuvre a été sélectionnée par la HIMO, uniquement dans ces fokontany. Cette activité est complémentaire aux travaux qui ont été déjà entamés dans la commune, avec les travaux de nettoyage du Vallon de Metzinger, réalisés par une cinquantaine d’individus durant un mois.

Protection individuelle

« Ce travail d’assainissement du canal aide beaucoup la municipalité à atténuer les inondations pendant la période de pluies », souligne la présidente de la délégation spéciale de la commune urbaine, Zafinarinefo Tonganirina Velomary. Selon le représentant de l’ONG Care, « des équipements de protection individuelle tels que des gants, masques et des outils dont des pelles et des bêches, ont été remis pour effectuer les travaux ».

Des sensibilisations pour ne plus obstruer les canaux en jetant des déchets dans les égouts ont été effectués par les resonsables du fokontany et de l’ONG. Leur salaire est de 10 000 ariary tous les deux jours, du lundi au vendredi, de 7 heures du matin à midi. Le carburant pour l’enlèvement des ordures effectué par la commune urbaine de Mahajanga, est aussi à la charge de l’organisation non gouvernementale.