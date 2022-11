AUTOMOBILE- MADACOX – La voiture de Tantely Andriamasinoro revêt une histoire

Le grand meeting, des voitures Rétro Légende que le Club Madacox a organisé au CCI Ivato a été l’un des évènements le plus marquants du weekend tananarivien.

C’était le rendez-vous incontournable pour les amateurs ou accrocs à la marque Volkswagen, la coccinelle indémodable. Pour Mparany Rama­nanarivo, président de Madacox. «Nous avons célébré cette année le vingt-cinquième anniversaire de Madacox. Par cette célébration, nous avons appelé l’évènement Super Grand Meeting des Voitures Retro Légende, car pas moins de vingt quatre clubs ont répondu présent et toutes les voitures qui ont marqué les histoires de l’automobile à Madagascar ont été représentées comme la voiture 4L, le 205 GTI.

Toutes les voitures ont plus de 25 ans», conclut-il. Selon Tantely Andria­masinoro, propriétaire d’une coccinelle âgée de plus de 28 ans: «la voiture 6362 TG revêt une histoire particulière et constitue une valeur symbolique pour la famille. Elle se transmet de génération en génération car elle constitue un grand souvenir pour le défunt père. C’est une voiture restaurée et améliorée qui pourra rivaliser avec les nouvelles voitures actuelles». Et Tantely Andriamasinoro de continuer: «c’est une voiture hors budget (rires). Les pièces sont si chères et difficiles à trouver mais c’est un projet familial et toute la famille s’y met.

La famille continue à améliorer la voiture et un petit fils, appelé Manjaka qui vit à l’étranger s’occupe de la recherche et de l’envoi des pièces nécessaires. L’amélioration continue et elle est encore loin de s’arrêter», conclut-il. Pour la journée de dimanche, à un Big Gymkhana avec un parcours spécialement aménagé a été programmé avec une mini compétition de run sur 150 m aussi. La distribution de divers lots pour les participants et le spectacle du groupe Kiaka ont clôturé l’évènement.