Marie Michelle Sahondrarimalala – «L’accès à l’éducation est la mère de toutes les libertés»

Une priorité. A la tribune de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, à Paris, samedi, Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l’Education nationale, a défendu la politique étatique concernant l’éducation.

L’amélioration de la qualité, de l’accès, de la gouvernance de notre système éducatif est notre priorité. (…) L’accès à l’éducation est la mère detoutesleslibertés», a déclaré la ministre de l’Education nationale, durant la 4e session de la Conférence générale de l’UNESCO. Sur sa lancée, elle a alors mis en avant les actions étatiques, qui à l’entendre, vont dans le sens d’améliorer l’accès de tous à une éducation de qualité. Marie Michelle Sahondrarimalala a alors mis en exergue «la multiplication des infrastructures scolaires», pour augmenter le nombre des salles de classes, mais aussi, afin que les écoliers puissent suivre leurs cours dans des infrastructures aux normes. Le recrutement de vingt-mille enseignants en une année, le coup d’envoi de réformes curriculaires, la hausse conséquente du montant des caisses écoles pour trente-mille établissements, ou encore, la multiplication par cinq des bénéficiaires des cantines scolaires, ont été cités parla ministre de l’Education nationale.

Patrimoine mondial

Les cantines scolaires sont, une des clés mises en avant par l’Etat pour réduire considérablement, la déperdition scolaire. Un programme national de cantine scolaire a même été lancé, le 7 octobre, par Andry Rajoelina, président de la République.

Plus de cinq-cent-vingt-mille élèves en bénéficieront. Dans les régions Anosy et Androy, où des localités sont touchées par l’insécurité alimentaire, les bénéficiaires des cantines scolaires vont du cours élémentaire, jusqu’en terminale. A moyen terme, l’objectif de ce programme est de réduire de moitié le taux d’abandon scolaire.

«Madagascar a foi en notre démarche collective et entend apporter sa contribution dans l’édification d’un monde plus juste, plus humain à l’égard de la planète par l’éducation, la science, la culture et la communication», a ajouté Marie Michelle Sahondrarimalala, à la tribune de l’UNESCO. Dans un contexte mondial où la lutte contre les changements climatiques est un défi commun, la ministre Sahondrarimalala a indiqué que l’éducation est un des moyens pour atteindre les objectifs écologiques.

Le programme national de reboisement, ou encore, l’amélioration de la stratégie de protection des forêts humides de la partie Est du pays et des forêts sèche à l’Ouest, ainsi que l’extension de la réserve naturelle des Tsingy du Bemaraha, ont, aussi, été soulignés par la membre du gouvernement, à Paris.