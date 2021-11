Filière cacao – Un concours sur les meilleures fèves

Le Conseil national du Cacao (CNC) annonce la tenue d’une compétition internationale du cacao qui se tiendra courant 2022. Un concours national est d’abord organisé le 15 novembre afin de distinguer les meilleures fèves de cacao physique et sensoriel. « Chaque producteur compétiteur apportera 6 kg de fèves. Des experts analyseront le physique et la senteur des fèves et se prononceront sur les meilleures fèves. Ce concours est organisé afin d’habituer les producteurs de Madagascar à des concours internationaux », explique Bernard Rakotondrabary, secrétaire exécutif du CNC.

Depuis 2015, Madagascar participe à la compétition internationale du cacao organisée par le COEX (Cacao of excellence) de la Fédération mondiale du cacao. En 2020, le Fofifa (Centre national de la recherche appliquée au développement rural), la coopérative TMAR, Aly Robert, un producteur malgache, ont figuré dans les cinquante premiers. Ils vont concourir pour les médailles d’or, d’argent et de bronze dont les résultats seront connus le 16 décembre prochain. Le CNC reste confiant quant à la qualité sans égal du cacao malgache qui est 100% fin.