Football – CAN : Les billets en vente uniquement ce vendredi

Changement dans la procédure de vente des tickets d’entrées, pour l’affiche Madagascar-Éthiopie.

Les billets pour les gradins seront en vente uniquement ce vendredi et non plus samedi matin comme initialement prévu. Le stade de Mahamasina peut contenir 25 000 personnes.

Soit 18 000 dans les gradins et le reste dans les tribunes latérales et centrales. « Trois points de vente seront aménagés ce vendredi pour assurer la proximité avec les différents quartiers d’Anta­nanarivo, au Palais des sports Mahamasina devant le Bazar du quartier, au Coliséum Antsonjombe et au stade Makis Andohatapenaka », a annoncé le président de la Fédération Malgache de Football, Raoul Arizaka Rabekoto, hier en conférence de presse à Mahamasina.

« Une personne pourra acheter trois tickets au maximum. J’appelle tous les passionnés à se rendre dans ces points de vente uniquement, afin d’éviter les éventuelles arnaques avec des faux-billets et aussi d’éviter les revendeurs qui pourraient prendre des marges considérables au marché noir. À Mahamasina, un dispositif électronique sera mis en place, afin de s’assurer de l’authenticité de chaque ticket », a rajouté le numéro un de la FMF.

Appel au calme

Si le match débutera à 16h, l’enceinte de Mahama­sina ouvrira à partir de 6h, ce samedi. L’accès se fera à travers sept portails au total. Pour ce qui est de l’entrée principale, elle sera réservée aux bus des joueurs ainsi qu’aux VIP.

« En concordance avec les recommandations de la CAF, la Fédération a procédé à des travaux dans le stade. Je lance aujourd’hui un appel au calme et au respect mutuel entre tous les spectateurs. Évitez de vous bousculer. Ce serait vraiment triste si jamais des décès surviennent encore en raison d’éven­tuelles échauffourées », a rajouté Raoul Arizaka Rabekoto. Concernant le coup d’envoi à 16h, il s’agit d’une directive de la CAF et de la FIFA.

« Une plage horaire a été établie. Les rencontres débutent soit à 13h, 16h ou 19h GMT. Dans notre cas, on a choisi 13h GMT soit 16h heure malgache, vu qu’on ne dispose pas encore de projecteurs adéquats pour les matches de nuit », a expliqué Helly Zafinimanga de la FMF, hier.

Mille cinq cent éléments des forces de l’ordre seront mobilisés ce samedi. Le site de Mahamasina sera bouclé intégralement durant toute la journée. Les rues venant de Tsimbazaza, d’Amparibe et d’Anosy seront fermées, afin de former un périmètre de sécurité.