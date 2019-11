Événement – Bessa revient pour un concert unique

Un véritable privilège qu’on peut même qualifier d’événement rare. C’est ainsi que l’on peut décrire le retour au pays de Rabe Samuel Rakotovao Andriatsifangitana plus connu par tous les mélomanes de la Grande île comme étant l’éminent Bessa. Cela va faire près de deux décennies qu’on ne l’a pas revu en tête d’affiche d’un concert, et on peut dire qu’il a manqué à ses inconditionnels de toutes les générations. Ces derniers qui se sont, entre temps, contentés de concerts en son honneur, où des artistes de renom reprenaient juste les uns après les autres ses plus grands tubes. L’attente en vaudra sans doute la peine, puisque c’est un retour des plus grandioses que Bessa nous réserve pour ce 6 décembre au Centre de conférence internationale (CCI) Ivato à partir de 19 heures. Organisé par le Rotary Club Antananarivo Anosy dans le cadre d’une levée de fonds pour ses œuvres caritatives, un concert unique de sa part est prévu. L’occasion de revivre sur scène l’élégance et la prestance de Bessa, ainsi que sa maîtrise du piano à travers lequel il nous envoûtera de ses chansons intemporelles.

Dans le cadre d’une conférence de presse organisée par le Rotary Club Antananarivo Anosy hier, Bessa résidant dans l’Hexagone est intervenu par vidéo-conférence. L’occasion pour lui de se redécouvrir comme étant toujours aussi taquin et jovial. « Cela fait bien longtemps que je n’ai eu le plaisir de chanter sur scène au pays, je ne vous cache pas mon impatience de retrouver le public national et de partager un moment mélodieux avec lui», affirme l’artiste.

