Université de Toliara – La reprise des cours compromise

Les derniers cours de l’année universitaire 2019- 2020 doivent normalement se dérouler en ce moment. C’est la période des examens et de soutenance de mémoire et c’est aussi l’attente des résultats. Mais il y a la grève. Cette fois-ci ce sont les enseignants qui revendiquent de bonnes conditions de travail, notamment après la grève des étudiants où des logements d’enseignants ont été incendiés en juin dernier.

« Nous attendons aussi des gestes de la part du ministère de l’Enseignement supérieur et de l’Etat. Des gestes pour nous rassurer, rassurer nos vies, nos biens et nos conditions d’enseignement à l’université de Toliara » livre un enseignant. Ils ont suspendu les cours et les étudiants sont en attente de leurs résultats. Puisque rien n’a bougé depuis des semaines, les étudiants ont prévu de se mettre en grève aussi pour revendiquer le retour des enseignants.

Le président de la fédération des associations des étudiants de l’université de Toliara a été arrêté le weekend dernier sur le campus de Maninday. Il fait partie des « meneurs de grève » recherchés qui se sont retranchés dans la forêt du nord de Toliara après les événements de juin dernier.

« Pourquoi ne l’arrête-ton que maintenant, quatre mois après ces événements, et pourquoi les autres ne sont-ils pas arrêtés » lance un étudiant. Le président Martial n’étant toujours pas libéré car impliqué dans la fomentation d’une nouvelle grève, des étudiants ont barricadé le portail du campus et ont déposé des cactus devant les portes d’accès aux bureaux.

Des notables de la ville négocient la libération de l’étudiant. Alors que les nouvelles inscriptions sont annoncées pour le 6 novembre prochain, les résultats des examens sont attendus dans les prochains jours.