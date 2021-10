Université d’Antananarivo – Ultimatum de 72 heures des étudiants

Une énième manifestation estudiantine se prépare à l’université d’Antananarivo. Les étudiants de la faculté de Sciences et de la mention Mathématiques lancent un ultimatum de 72 heures à l’État, pour résoudre les problèmes au niveau de cette université. Le porte-parole de ces étudiants évoque, entre autres, le non paiement de leurs bourses d’étude, ainsi que le retard du début de la rentrée universitaire 2020- 2021.

« Nous sommes environ sept cent étudiants à ne pas avoir touché nos bourses d’études. Des responsables de la digitalisation ne maîtrisent pas leur profession et génèrent ce problème. Nous appelons les responsables à régler ce problème le plus vite possible, autrement, nous allons manifester », lancent ces étudiants, hier.

Ils réclament, en parallèle, le début des cours. À cause de la grève du personnel administratif et technique (PAT) de l’université, qui revendique le paiement de leurs salaires, l’enseignement n’a toujours pas commencé, alors que la rentrée a été prévue pour le 4 octobre.

Hier, le PAT a continué leur manifestation à Ankatso, malgré la rencontre de leurs représentants avec la ministre Elia Béatrice Assoumacou, au début de cette semaine.