Trou d’air

Il a donc suffi d’un accord du conseil des ministres sur une demande du ministère du Tourisme est l’affaire est réglée. Le gouvernement a donné son accord pour mettre la compagnie Air Madagascar sous redressement judiciaire pour apurer sa dette s’élevant à 80 milliards de dollars. C’est aussi simple que cela. On se demande pourquoi on a mis du temps à gamberger. Une volonté a suffi pour remettre Air Madagascar en piste.

Mais le plus dur reste à faire. Effacer la dette est une chose, trouver de quoi relancer la compagnie en est une autre. Air Madagascar aujourd’hui c’est un millier d’employés et un petit avion. C’est plus un aéro club qu’une compagnie nationale. Comme vraisemblablement, Air Madagascar doit être prêt le 23 octobre et le 6 novembre pour s’aligner avec les compagnies de la région ou d’Europe, on se demande comment va-t-on procéder au rebaptême de l’air d’Air Madagascar? À moins de tenir un miracle en une semaine, on ne voit pas par quelle issue sortir. Une indiscrétion signale qu’une assemblée générale extraordinaire des compagnies Air Madagascar et Tsaradia se tiendrait ce jour. On va discuter inévitablement de la reprise des vols internationaux. Envisagerait on une fusion des deux compagnies ou une absorption de l’une par l’autre?

Tsaradia assure jusqu’ici cahin caha les vols domestiques avec un seul avion. Un marché que pourrait convoiter Air Madagascar. Mais est-ce une bonne solution? Il s’agit plutôt du surplace.

Le problème reste ainsi entier pour Air Madagascar dont la relance passe inévitablement par un renouvellement de la flotte. Mais avec quel moyen? Peut-être avec l’argent du Fonds monétaire international. Avec 332 millions de dollars on peut se payer cinq Boeing du type Air Force One acquis pour 62 millions de dollars et revendu 25 millions de dollars.

C’est vrai que l’argent doit servir essentiellement à la relance économique post Covid-19 et à relever le secteur social mais le transport aérien et le tourisme sont justement les secteurs les plus affectés par la crise sanitaire.

Après les mauvaises gestions, la corruption, le sureffectif… relevés par l’audit, Air Madagascar a peut-être une ultime chance pour reprendre son envol. Mais il faut bien se garder de refaire les mêmes erreurs qui ont fini par anéantir la compagnie. Un crash ça va, deux crashes bonjour les dégâts.