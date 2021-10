Monnaies – Comment apprécier la dépréciation de l’ariary?

Au moins la Banque centrale de Madagascar, BFM, a un mérite. Celui de publier de façon régulière les variations détaillées des indices monétaires qui comptent. Quant à ses déductions, elles peuvent contrarier les esprits fouineurs. Par exemple, selon elle, « entre fin décembre 2020 et fin juin 2021, une appréciation nominale de l’ariary de 1,0% (4 641,7 ariary à fin juin 2021 contre 4 686,9 ariary à fin décembre 2020) par rapport à l’euro et une dépréciation nominale de 2,4% (3 916,3 ariary à fin juin 2021 contre 3 824,8 ariary à fin décembre 2020) par rapport au dollar US, ont été constatées ». Elle poursuit en ses constats. « En termes de glissement annuel, la dépréciation de l’ariary a été de 7,2% et de 1,6 % respectivement vis-à-vis de l’euro et du dollar américain ».

Sur un autre front qui intéresse tout le monde, la BFM admet que « durant les six premiers mois de 2021, le taux d’inflation s’est accéléré. De janvier à juin 2021, l’Indice des Prix à la Consom­mation (IPC) a augmenté de 3,7% contre 2,2% pour la même période en 2020. En termes de glissement annuel, de juin 2020 à juin 2021, l’inflation a ainsi varié de 6,1% contre 3,9% à la même période en 2020 et 4,5% depuis fin décembre 2020». Des données plus ou moins conformes aux ressentis dans le portefeuille des ménages.