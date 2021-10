Mahajanga II – Les tombes débordent sur la Route nationale 4

La fosse commune d’Amparehimahitsy, au croisement de Boanamary, est saturée. Les tombeaux débordent de la limite autorisée.

Des tombes bordent la voie et envahissent la zone pour les piétons. D’ailleurs, il n’y a point de trottoir sur cette portion de route. Les normes ne sont plus respectées, en particulier la clôture. Un cimetière est obligatoirement clos, la clôture doit être haute d’au moins 1,50 mètre. Or, ce n’est pas du tout le cas sur place. L’endroit est exposé et ouvert sans délimitation. Aujourd’hui, un autre site est nécessaire, car celui-ci est déjà « surpeuplé ».

C’est dans cette optique que les responsables régionaux de la Santé et les autorités ont décidé d’ouvrir une fosse commune à Antsatratokana, dans la commune rurale de Belobaka, district de Mahajanga II, pour les funérailles durant l’état d’urgence sanitaire.

À la suite des mesures sanitaires dues au covid-19 en 2020 et, cette année, concernant l’interdiction de transporter les dépouilles hors des régions, l’enterrement devait se faire à Mahajanga. Les inhumations sont aussi suspendues au niveau de la fosse municipale à La Corniche depuis plus de cinq ans car aucune place n’est plus disponible. Durant la crise sanitaire du coronavirus, le district de Mahajanga I a désigné Ankaraobato, sur la route d’Amborovy pour les victimes de cette pandémie. En revanche, le cimetière à Mangatokana est contesté par les habitants de ce secteur, car il est trop près de leurs habitations.

Les responsables devront trouver rapidement une solution à cette situation pour Amparehimahitsy. Les morts et les vivants cohabitent inévitablement et surtout cette route nationale est très fréquentée. L’on se souvient d’un accident de voitures, il y a quelques mois, alors qu’une famille a assisté à des funérailles. Le chauffeur de taxi-brousse, venan t de Marovoay et roulant à tombeau ouvert, avait fauché un adolescent de 15 ans et deux autres personnes.