Football – Partage d’expériences entre Pro League et Ligue 1

Le secrétaire général de l’Orange Pro League a rencontré récemment un haut responsable de la Ligue 1, à Paris. Des échanges intéressants, en vue d’améliorer le championnat de Madagascar.

Le secrétaire général de l’Orange Pro League est actuellement en France. Mirado Rakoto­harimalala a ainsi contacté le chef de projet des relations institutionnelles et internationales de la Fédé­ration française de football, Yanis Idrissi.

Ce dernier l’a alors mis en relation avec le responsable des affaires juridiques et publiques de la Ligue 1, dénommé Julien Taieb.

Les deux hommes se sont rencontrés mercredi. Et leur discussion a permis d’aborder différents aspects de ce qu’est un championnat national. « Avec Julien Taieb, nous avons parlé de plusieurs volets : les relations fédération/ligue, les sources de revenus, les dépenses, l’aspect administratif et légal, la RSE et bien évidemment l’organisation de la compétition », confie Mirado Rakotoharimalala.

Les échanges avec ce genre de personnalité ne peuvent qu’être bénéfiques du point de vue expériences. Pour précision, il est en pose depuis 2017 au sein de la Ligue 1. « Il m’a mis en relation avec la World League Forum. Cette plateforme met en contact toutes les ligues de football du monde. Ce qui permet d’effectuer des démarches auprès de la FIFA », poursuit le SG de la Pro League.

Précieux conseils

Concrètement, en quoi cette rencontre sera-t-elle bénéfique pour le cham­pionnat de Madagascar ? « On apprend beaucoup au contact de ce genre de personnalité. Julien Taieb peut nous gratifier de son accompagnement, même si ce n’est pas formel. Il m’a dispensé de précieux conseils, afin d’améliorer l’organisation de la Pro League. Le réseautage au sein de la World League Forum pourrait aussi nous ouvrir sur des éventuels partenariats », rajoute Mirado Rakotoharimalala.

Juriste de formation, Julien Taieb maîtrise sur le bout des doigts les règles régissant le football. « Il m’a aussi parlé des textes à rédiger et à établir pour protéger une ligue, ainsi que pour faciliter l’augmentation des revenus. Sans oublier les textes qui protègeront les joueurs et les clubs », conclut le SG de la Pro League.