Consommation – Une baisse du prix du gaz attendue

Baissera, baissera pas? Le prix du gaz domestique de Vitogaz n’a pas baissé malgré les échanges entre le directeur général de la société, Olivier Gasbarian, e t le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy, il y a dix jours. Des échanges relatifs au maintien du prix du gaz sur le marché. Vitogaz a annoncé une hausse de prix de 16%, à partir du 1er octobre, en raison de la hausse du prix du gaz butane sur le marché international.

« Le prix du gaz de chez Vitogaz doit baisser à partir de lundi. Ce maintien de la hausse du prix est une décision unilatérale de Vitogaz. C’est tout simplement un non-respect des accords passés» a lancé Edgard Razafindravahy, ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, lors de son déplacement dans la région Bongolava, hier. La bouteille de 9 kg est vendue à 60 500 ariary dans les stations-services de la capitale et celle de 12kg, à 84 000 ariary.

Contacté au téléphone, le directeur général de Vitogaz répond qu’il ne peut encore rien déclarer pour le moment. « On se prononcera au milieu de la semaine prochaine » a-t-il précisé. Les membres du Comité malgache du butane (CMB) ne se concertent pas sur le prix. Un autre distributeur a en effet aussi augmenté son prix et un autre a maintenu son tarif de l’avant 1er octobre.

Pourtant, un accord a été signé entre les distributeurs, le ministère de l’Économie et des finances (MEF) et le ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD). Un accord portant sur la baisse de la TVA de 20% à 5% du produit, dans l’objectif de démocratiser le gaz butane et afin de réduire l’utilisation du charbon.