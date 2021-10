Antsiranana – Le Réseau de protection des enfants cherche des résultats

Pour appliquer l’approche de l’Unicef afin d’obtenir de bons résultats en faveur des enfants défavorisés, les membres du Réseau de Diana se lancent dans les formations en cascade.

OBTENIR des résultats en faveur des enfants est l’approche adoptée par le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (Unicef) depuis des années afin de renforcer la cohérence, l’efficacité et la redevabilité. Actuellement, obtenir ces résultats est au cœur des activités du réseau pour la protection des enfants.

Dans la région Diana, l’organisation s’est installée en 2006, puis s’est retirée après avoir utilisé les résultats obtenus pour mettre en évidence les changements qu’elle a apportés dans la vie des enfants, surtout les plus défavorisés. Maintenant, le taux de violence à l’égard des enfants y est en baisse par rapport à d’autres régions, grâce à la mise en œuvre du plan stratégique de l’Unicef. Car celle-ci met clairement l’accent sur les résultats et sur sa contribution à la réalisation des objectifs du développement durable.

C’est pour cette cause que les membres du Réseau de Protection des Enfants se mobilisent actuellement dans le but de garder ces bons résultats. Issus des cinq districts de la région, ils ont suivi une formation sur la gestion axée sur les résultats, pendant trois jours à l’hôtel La Terrasse des Voyageurs à Antsiranana. Puis, à leur tour, ils animeront des formations en cascade au bénéfice des autres membres dans les communes et fokontany de la région.

Une synergie

Lors de cette rencontre, les formateurs ont mis en évidence que la gestion axée sur les résultats (GAR) est « une approche organisationnelle génératrice de synergie entre les processus de gestion qui ont pour but de renforcer l’obtention de résultats ». Cette méthode invite les parties prenantes à s’impliquer ensemble dans la réalisation des changements souhaités.

Selon les explications, à la fin de cette formation, les participants seront en mesure de décrire ce qu’est la méthode « GAR », comment elle ajoute de la valeur à la programmation et comment aider l’Unicef à obtenir les résultats souhaités pour les enfants. Ils seront aussi capables d’élaborer, de mettre en œuvre, suivre et évaluer un plan stratégique en utilisant les principes de cette gestion, tout en créant des rapports convaincants pour différents publics qui démontrent les résultats de leur programme au bénéfice des enfants.

« Les interventions de l’Unicef, notre partenaire potentiel, ont permis d’obtenir des résultats pratiques dans la région. Mais l’obtention des résultats exige une répartition claire des rôles et des responsabilités de chaque membre, d’où la nécessité de ce renforcement des capacités des membres du réseau de protection des enfants afin d’inscrire dans la durée le changement souhaité en terme de protection des enfants », affirme Josuette Soazandry, directeur régional de la population.