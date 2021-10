Anniversaire de l’indépendance – Deux journalistes agressés à Anahidrano

Agression de journalistes lors de la célébration de l’anniversaire de l’indépendance à Anahidrano. Le chauffeur et l’assistant d’un député ainsi que d’autres individus sont cloués au pilori.

SCANDALE public à Antso­hihy, lors de la célébration de l’anniversaire de la République à Anahidrano, à la résidence de l’ancien président Philibert Tsiranana. Deux journalistes venus couvrir l’évènement ont été sauvagement agressés par des personnes de l’entourage d’un député. Son chauffeur a délibérément frappé le journaliste et son collègue. L’assistant parlementaire de l’élu et ses accompagnateurs se retrouvent cloués au pilori. Ces actes ont été perpétrés devant l’assistance de la cérémonie. Des éléments des forces de défense et de sécurité étaient aussi présents sur les lieux.

Selon les informations communiquées par la presse locale, le chauffeur de l’élu s’est déchaîné sur le journaliste en l’assommant d’un coup de poing. Ce dernier a été ensuite battu avec une assiette. Selon la même source, les agresseurs se sont mis à plusieurs et un deuxième journaliste en a également fait les frais.

Plainte

Fusillés du regard par les témoins de ces actes, choqués devant les faits, les personnes de l’entourage du député, incommodées se sont retirées. En quittant les lieux, ils ont proféré des menaces à l’adresse des deux journalistes.

Restés dans les environs, le chauffeur incriminé, l’assistant parlementaire et sa bande avaient attendu de pied-ferme les deux hommes devant le portail.

Les journalistes ont dû recourir à une assistance policière afin de pouvoir quitter les lieux en toute sécurité.

Le journaliste avait déjà déposé une plainte contre X pour menace de mort. Une enquête a été ouverte et une investigation diligentée mais l’affaire est classée sans suite. Le responsable n’a jamais pu être démasqué.