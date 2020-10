Météo – L’été sera plus chaud que la normale

Madagascar va connaître une saison d’été chaude. Les températures seront plus chaudes que les valeurs normales saisonnières dans plusieurs régions.

Les vendeurs de boissons dans la ville d’Antanana­rivo ont fait de bonnes affaires, hier. Avec la forte chaleur, on cherchait à se désaltérer, constamment, ou à se mettre à l’ombre. Mais même à l’ombre, on transpirait. L’atmosphère était étouffante. Ce mois d’octobre 2020 figure dans le top trois des années les plus chaudes, selon un technicien de la direction générale de la météorologie.

Le mercure a atteint la barre des 30°C, à Antanana­rivo, hier. La température a été encore plus brûlante, à Menabe. Le service de la Prévision météorologique à Ampandrianomby a enregistré une température de 39°C dans cette région. « Il fait très chaud depuis hier (ndlr: mardi). Ce jour, plus particulièrement, entre 10 heures 30 et 14 heures, le vent était très sec et très chaud. On suffoquait », témoigne Germain Razafindrainibe, un agent de la coopérative Sonatra Plus qui travaille à Moron­dava.

Forte température

Des personnes en mission à Antsohihy se plaignent, également, de la forte température qui frappe cette ville. Le mercure a atteint la barre des 36°C dans cette ville de la région Sofia, hier.

Les températures maximales vont connaître une légère baisse à Antananarivo, ce jour et demain, elles seront autour de 27-28°C. Toutefois, nous devrions nous habituer à la forte chaleur, pendant les prochains mois. « En général, la température sera plus chaude que la normale sur presque toute l’île, pendant toute la saison », affirme Anzelà Mamiarisoa Ramarosandra­tana, chef service des Adapta­tions aux techniques de pointes de la direction générale de la météorologie. Les techniciens en météo estiment la valeur de cette hausse à plus de 0,5°C, par rapport à la moyenne climatologique. Les perspectives climatiques pour la saison chaude et humide 2020-2021 montrent, par exemple, des températures élevées dans les régions de Boeny, de Menabe et de Melaky, en ce mois d’octobre. Les températures moyennes seront supérieures à 28,3°C à Boeny, elles seront plus de 27,6°C à Menabe. La région d’Analamanga connaîtra, également, une température plus chaude que la normale, jusqu’au mois d’avril. « Le réchauffement climatique mondial a de l’impact sur le réchauffement climatique à Madagascar », explique Anzelà Mamiarisoa Ramarosandra­tana.