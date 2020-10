Famine à Madagascar – La Réunion débloque 150 000 euros

Solidarité pour le sud de Madagascar. La Réunion n’est pas restée insensible, et a débloqué une aide financière d’urgence importante.

FACE à l’étendue de la catastrophe humanitaire qui a lieu depuis plusieurs mois dans la région d’Androy, dans le sud malgache, la Réunion a choisi d’être solidaire. Réunis en commission permanente, les élus ont voté l’attribution d’une aide d’urgence de 150 000 euros, dont une partie provient des fonds européens, pour lutter contre la famine qui sévit depuis plusieurs semaines à Madagascar.

Pour une aide efficace, la collectivité veut intervenir auprès d’ONG déjà présentes sur place comme le GRET à travers l’opération Kere 2020 ou la fondation du Père Pedro. La Réunion, via ces fonds, entend acheter des denrées alimentaires qui seront distribuées sur place, mais aussi construire des puits pour amener de l’eau qui fait tant défaut depuis des mois à la population.

Aide d’urgence

«Il y a une situation épouvantable actuellement à Madagascar. Il s’agit d’accompagner l’aide d’urgence. En plus des denrées alimentaires, il s’agit de permettre les investissements pour construire des puits et compléter les dispositifs internationaux. Nous travaillons avec Air Austral pour une mobilisation la plus rapide possible, dans l’esprit de l’opération Kere qui a eu lieu en 2007 avec une aide d’urgence mais aussi à moyen et long terme», a indiqué Didier Robert dans le JT de Réunion la 1ère hier midi. «Je lance cet appel à la solidarité des Réunionnais. Il y a cette solidarité naturelle et humaine que nous devons avoir pour nos voisins malgaches.»

Les deux objectifs de la collectivité vont dans le sens de l’opération Kere 2020. L’association Kere, pilotée par Jean-Marc Collienne, a mandaté le GRET pour intervenir sur place auprès de la population malgache qui manque de tout actuellement. Spécialisée dans le développement solidaire, l’ONG a été retenue parce qu’elle intervient régulièrement dans le sud de Mada­gascar où sévit la famine. Six mille personnes vont à terme pouvoir bénéficier de cette aide d’urgence. L’objectif est d’apporter un appui alimentaire d’urgence dans plusieurs villages…