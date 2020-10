Energie solaire – Refinancement de la centrale d’Ambatolampy

Refinancement. La centrale photovoltaïque d’Ambatolampy vient de bénéficier d’une injection de fonds de garantie d’une valeur de soixante treize milliards d’ariary pour renforcer sa production. La transaction a été conclue entre Green Yellow, la société en charge de l’e xploitation de la centrale, la banque Société Générale et le groupe Axian.

« Dans la structuration de cette transaction, Axian a acquis 51 % des parts de la centrale solaire tandis que la Société Générale agissant en tant qu’arrangeur exclusif et co-prêteur avec BNI et BMOI, a prêté les seize millions d’euros. Le refinancement de la centrale électrique d’Ambatolampy permettra à GreenYellow et Axian d’aller plus loin et de financer le développement de futurs projets d’énergie renouvelable à Madagascar » explique Otmane Hajji, pdg de GreenYellow.

Grâce à cet accord de refinancement, le groupe Axian devient ainsi l’actionnaire majoritaire sur le projet solaire d’Ihazolava Ambatolampy. Les énergies renouvelables font partie des secteurs d’investissement prioritaires. L’opération contribuera ainsi à donner accès à une énergie propre, abordable et fiable.