Education – L’année scolaire s’étale du 26 octobre au 31 juillet 2021

Le calendrier pour la prochaine année scolaire vient d’être dévoilé. L’année scolaire s’étalera sur trente-sept semaines.

L’année scolaire débutera le 26 octobre et s’achèvera le 31 juillet 2021. C’est ce qui a été indiqué par le ministère de l’Éducation nationale. « Les quatre semaines de rattrapage ont été comptées dans ce calendrier. Au total, les cent-dix heures sont déjà incluses dans les mille heures minimum repuis», indique Raoniherijaona Andriamiakatsilavo, directeur général de la pédagogie au niveau du ministère de l’Éducation nationale. Les périodes de vacances ont été réduites selon les explications de cette année, c’est le cas des vacances de Pâques qui ont été condensées par rapport à l’année scolaire précédente. « Les vacances de Pâques auront lieu entre le 3 et 11 avril 2020, seront écourtées en moins de deux semaines pour cette année. L’année scolaire aura moins de pause et d’arrêt des activités d’enseignement », explique le directeur de la Pédagogie. Dans la plupart des cas, les jours fériés tombent durant le week-end. « Le calendrier scolaire a été agencé de façon à ce que les vacances soient réduites. D’autres dates tombent déjà le week-end, comme c’est le cas de la célébration de la fête nationale », enchaîne-t-il.

Intervalles

Par ailleurs, les écoles privées ont la faculté de débuter l’année scolaire avant la rentrée officielle qui a été annoncée par le ministère de tutelle. « Ce nouveau calendrier scolaire nous arrange. Nous aurons largement le temps de finir l’année scolaire jusqu’au mois de juillet », indique Célin Rakotomalala, directeur national des écoles privées. Pour quelques parents des écoles privées, leurs enfants doivent enchaîner plus de dix mois de cours avec les intervalles de temps entre les vacances et les jours fériés. « Lorsqu’on compte avec le début de l’année scolaire précoce des écoles privées, on doit payer près de onze mois de frais de scolarité cette année », se plaint Lina Harivelo, une mère d’un enfant en classe de 6ème.

Les trois trimestres seront effectivement maintenus dans ce nouveau calendrier. Il a été indiqué que la première période débutera à partir du 26 octobre et s’achèvera le 18 décembre de cette année. La seconde période va commencer le 4 janvier 2021 et s’achèvera le 2 avril. Les grandes vacances ont été fixées dans le nouveau calendrier scolaire pour le 31 Juillet. Le calendrier des examens quant à lui, serait diffusé prochainement, selon le directeur général de la Pédagogie.