Analamahitsy – Une paraplégique sauvée des feux

Le drame a été évité de justesse hier à Analamahitsy. Un incendie s’est déclaré dans un foyer à étage situé derrière une pharmacie vers 19 heures. Le feu vraisemblablement causé par une bougie mal éteinte s’est très vite répandu à l’étage.

Un homme de 73 ans a bravé le feu pour sauver sa femme paraplégique et prise en otage à l’intérieur. Un acte de bravoure couronné de succès puisqu’il a réussi à sauver son amour saine et sauve. Mais il a été sérieusement brûlé au niveau des bras et des genoux. Il a été aidé par la population qui a essayé de circonscrire le feu grâce à deux extincteurs mis à disposition par la pharmacie.

Les sapeurs-pompiers sont par la suite arrivés au moment où l’incendie a été presque maitrisé. Les dégâts sont importants puisque rien n’a pu être récupéré dans les chambres à l’étage. Selon les témoignages d’une occupante de la maison, le feu s’est déclaré après le dîner. « Je suis sortie pour ranger des affaires et quand j’allais rentrer, le feu a déjà envahi l’étage » raconte-t-elle.

La maison est dépourvue d’électricité et utilise des bougies.