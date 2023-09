TOLIARA – Elle retire de la mer ses deux enfants noyés

Infanticide ou imprudence? Une femme est enquêtée par la police, à Toliara. Elle a emmené de bonne heure ses deux enfants à la mer, puis ils ont été retrouvés noyés.

Une nouvelle consternante. Une fillette de 5 ans, et son frère de 2 ans et demie, sont morts noyés, à Andaboy, Toliara, hier. Leur mère, 22 ans, a été arrêtée. La police judiciaire essaie de découvrir s’il s’agit d’un double infanticide ou d’une absence de prudence. À s’en tenir aux premières informations policières disponibles, la jeune femme est mariée à un tireur de pousse-pousse. Elle ne souffre d’aucun trouble psychiatrique. « Ses enfants et elle sont partis à la plage, vers 6 heures du matin. L’enquête est en cours en ce moment. La réalité est que les gosses étaient victimes de noyade en présence de leur mère », raconte la police. D’après une simple déclaration de la femme aux enquêteurs, elle a emmené ses enfants pour se laver au bord de la mer. « Cela paraît bizarre, car cet endroit est peu fréquenté et personne ne va s’y baigner à 6 heures. D’ailleurs, leur maison se trouve loin de là », se demande la police. Toujours selon la même source, des pêcheurs ont vu de loin tous les trois arrivés, dans cette partie calme d’Andaboy. Ils ne se doutaient pas de ce qui allait se passer. « Selon eux, ils se tenaient par la main. Cela a pu, en effet, être vérifié, grâce aux traces de leurs pas laissées sur le sable. Elle a dirigé ses petits jusqu’à la mer…Elle n’aurait pas appelé au secours. Elle les a laissés mourir. Les marins l’ont de nouveau remarquée quand elle a sorti sa fille et son fils de l’eau. Elle traine l’une avec sa main gauche et l’autre avec la droite, comme si c’étaient des cadavres d’animaux », explique-t-elle.

À la morgue

Les deux victimes ne respiraient plus au moment où les piroguiers les ont observées. Leurs corps sans vie ont été déposés à la morgue d’un centre hospitalier local où leurs familles pourront les récupérer après les formalités. « Il est de notre façon d’aller à la mer pour se décharger des chagrins. Quand ils y étaient, une grosse vague aurait happé et charrié les enfants. Nous n’avons pas besoin d’engager une poursuite contre leur mère. C’est difficile à croire qu’elle ait pu les tuer. Comment peut-on empêcher la volonté de Dieu ? », réagit Soalahatse, proche des défunts.