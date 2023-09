TENNIS – CHAMPIONNAT D’AFRIQUE – Mirija Andriantefihasina battu en demi-finale

Le beau parcours du jeune Mirija Andriantefihasina, seul représentant malgache au championnat d’Afrique de la catégorie U14, a pris fin hier. Le tournoi se joue jusqu’ au samedi 16 septembre, au Royal tennis club de Moham­media, à Casablanca, au Maroc. Il s’est incliné en deux manches (1/6 5/7), lors de la rencontre des demi-finales, hier, contre le numéro 1 marocain, Salaheddine Ghali de la catégorie U14. Au premier set, les deux joueurs ont joué à peu près à égalité, à chaque échange. Durant les longs bras de fer, les deux joueurs avaient des balles de break à chaque mise en jeu. Le Marocain Salaheddine Ghali a réussi à concrétiser les siennes, contrairement au jeune malgache, d’où le score de 1/6 au premier set. La seconde manche a été tout autre. Les longs bras de fer se sont poursuivis jusqu’ à cinq jeux partout, car les deux adversaires ont réussi à gagner chacun sa mise en jeu. Mirija Andriantefihasina a continué de se procurer des balles de break. Malheureu­sement, il n’a pas réussi à les concrétiser. À cinq partout, il a perdu son service, contrairement à son adversaire qui a réussi à finir le match au moment où il a servi pour le gain du match.

Adversaire solide

Par rapport au jeune Malgache, le Marocain Salaheddine Ghali a été plus en confiance grâce à sa victoire contre le numéro 1 français de la catégorie U14. Cette défaite en demi-finale n’enlève en rien la qualité des jeux de Mirija Andriantefihasina. « Je n’ai pas réussi à bien rentrer dans le match au premier set Au deuxième, j’ai pu élever mon niveau, mais mon adversaire est resté solide. Je le félicite, car il a bien joué. J’essayerai de faire mieux la prochaine fois », confie Mirija Andriantefi­hasina, après son match de demi-finale. Bien entrainé par Natacha Randriantefy et Rija Rajaobe­lina à Paris, Mirija Andrian­tefihasina poursuit son petit bonhomme de chemin et trace petit à petit sa route dans le monde du tennis. Pour terminer en beauté ce championnat d’Afrique U14, le jeune malgache Mirija Andriante­fihasina joue son match de classement pour la troisième place contre le Tunisien Nsairi Skander.