SURVEILLANCE DE PÊCHE – Vingt inspecteurs de pêche formés en pilotage

Une vingtaine d’inspecteurs de pêche participent à une formation sur le pilotage de vedette rapide ou skipper, depuis le lundi 4 septembre, à l’hôtel Les Roches rouges. La formation, organisée par la direction régionale de la Pêche et de l’économie bleue de Boeny, sur financement du projet SwioFish2, dure quinze jours et s’achèvera le 19 septembre. Les techniciens et formateurs de l’Agence portuaire et fluviale de Mahajanga encadrent les participants. Hormis les cours théoriques, une pratique sur mer ainsi que des échanges et sensibilisations figurent dans le programme. Les vedettes rapides au niveau du Centre de surveillance de pêche (CSP) de Mahajanga sont utilisées durant les cours pratiques en mer. Un certificat international sera remis à l’issue de cette instruction. Les participants pourront alors être recrutés dans les CSP ou autres structures qui utilisent des vedettes rapide. D’autant plus que la surveillance des côtes de Mahajanga et les sauvetages sont très sollicités, car de fréquents accidents se produisent dans la baie de Bombetoka, entre Mahajanga et Katsepy. Madagascar est le seul pays à bénéficier du projet Swiofish2, depuis 2017. Le CSP travaille avec Blue Ventures et les associations de pêcheurs locaux pour surveiller la pêche industrielle et illégale, dans les zones marines gérées localement.