SAISON SÈCHE – Les feux de brousse gagnent du terrain

Avec la saison sèche, les feux de brousse commencent à prendre du terrain. On peut déjà les apercevoir dans diverses parties de la Grande Ile. Les feux de brousse se passent principalement sur les bords des routes nationales. Par exemple, du côté de la route nationale numéro 44. Les feux risquent de s’intensifier puisque Madagascar entre dans la période sèche de l’année, notamment pour les mois de septembre, d’octobre et de novembre. À cause de la hausse de température, les feux se propagent très vite. Pour le moment, aucune aire protégée n’a été touchée par les feux. Les risques sont nombreux au cas où des mesures ne sont pas prises. Les routes nationales numéro 4, numéro 1 avec le numéro 7 sont les plus vulnérables à ce fléau. Le ministère de l’Environnement et du développement durable lance un appel à la responsabilité de chacun face aux feux de brousse. Des activités sont initiées dans ce but. Y compris les sensibilisations des communautés locales vers la participation de ces personnes à prévenir les feux, dans le district d’Ambatofinandrahana. Des équipements comme des camions-citernes ont aussi été distribués sur la station forestière Marohogo dans la région de Boeny, selon des rapports présentés sur leur page facebook. Mais ces initiatives ne sont pas encore suffisantes.