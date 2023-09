RUN – MOBIL DRAG & RELAY RACE – Manche cruciale pour les co-leaders

Avant-dernière manche. Rien n’est encore joué pour cette saison 2023. La course au titre se poursuit pour les leaders au championnat de Madagascar de runs sur 400m. La troisième manche, dénommée «Mobil Drag and Realy Race XXL», se tiendra ce dimanche 17 septembre, à la Base 213 à Arivonimamo. Les vainqueurs des deux précédentes manches occupent la pôle position provisoire. Le champion en titre, le pilote du RunMada, Tahiana Rasolojaona alias Jaytaxx, sur ///M Turbo, catégorie Prorun1 se trouve en tête du classement provisoire, avec un cumul de 43 points. Il a engrangé 25 points lors de la première manche, «le Premier défi», et 18 points lors de la deuxième. Le vainqueur de la deuxième manche, Tojo Ranaivo, lui aussi du club RunMada, au volant d’une Mitsubishi Evolution X, catégorie Prorun1, occupe la seconde place, crédité quant à lui de 39 points, dont 14 unités lors de la manche inaugurale et 25 lors de la deuxième. L’incontestable recordman du club Tasamm, Herizo Boarilaza alias Bobo, sur Mitsubishi Evo V, catégorie PR1, les talonne de très près avec un cumul de 35 points, devant Jimmy Andrianonenana sur Golf VR6 Super Run 4, et Tahiry Ramaheriarison dit Tom au volant d’une 205 T8 Super Run 2, tous les deux crédités de 28 points.

Décisif

Tojo Ranaivo sur sa Mitsubishi Evo X a remporté sa première manche nationale au King Of Mobil Drag Racing XXL, comptant pour la deuxième manche du championnat de Madagascar des runs à Arivonimamo, au mois de juillet. Sa meilleure performance a été auparavant la finale contre Jaytaxx à l’East Coast Racing à Toamasina, en 2022. Le recordman Bobo a actualisé le record actuel, lors de la manche inaugurale, 9’’76 contre son ancien propre temps de 9’’86, effectué lors de la dernière manche de la saison 2021. La victoire est revenue au champion national en titre, Jaytaxx, lors de la manche inaugurale en fin avril. Cette avant-dernière manche sera donc capitale pour ces co-leaders provisoires au championnat. L’événement de ce dimanche se distinguera aussi de la tenue de l’Open Realy Inter clubs. C’est une course par équipe composée de deux voitures uniquement mises en circulation en 1981.