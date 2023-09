RECHERCHE D’EMPLOI – Les jeunes évoquent des difficultés

La jeunesse en difficulté. La recherche d’emploi est toujours un sujet inquiétant pour les jeunes. Des problèmes ont été évoqués par ces derniers concernant ce sujet. Ces problèmes les poussent à assister à des séances de recrutement gratuites destinées à un large public. Une longue file de jeunes s’est formée devant la tour Redland Ankorondrano, hier, pour une séance de recrutement de masse. Un recrutement de jeunes passionnés par le monde du digital se déroule actuellement à l’occasion de l’ « Open day d’Orange Business». L’organisateur ne s’attendait pas à un tel engouement. « Nous avons espéré accueillir près de cinq cents jeunes participants pour ce jour (ndlr : hier). Cependant, on peut constater le double du nombre de personnes qu’on a prévu », se réjouit Tahiana Mampianina Razafindrakoto, le responsable de la communication d’Orange Business. Des difficultés ont été expérimentées par les jeunes en matière de recherche d’emploi. Les emplois existent, mais ils sont limités. C’est la première difficulté évoquée par les jeunes. « Les emplois existent principalement pour les expérimentés. Nous n’avons pas encore les moyens de trouver un bon emploi ou un emploi décent par rapport à nos compétences », explique un des concurrents pour la journée d’hier à Ankorondrano. Désormais, les jeunes entrent dans le monde du travail à travers des métiers qui n’exigent pas de diplôme comme les métiers dans les « call-center ». Ils s’inquiètent de leur avenir. Le second problème réside dans le fait qu’il faut connaître une ou des personnes haut placées au sein de l’entreprise où l’on postule pour pouvoir être recruté. Car seuls ceux qui ont des connaissances au sein de l’entreprise sont privilégiés. Ainsi, l’entreprise néglige, parfois, les diplômes et les compétences des candidats.

Facilité

Le problème concerne également les jeunes vivant dans les régions. Les emplois sont fortement concentrés dans la capitale. « Je viens de Fianarantsoa. Le domaine du digital ne prend pas encore une grande place chez nous. Alors qu’on peut même avoir plus de compétences que les Tananariviens », s’attriste Léo, un opportuniste de l’événement de l’Orange Business. Le monde du digital attirent les jeunes, car les opportunités de travail y sont nombreuses. Ce qui facilite la vie de ces jeunes en quête d’emploi. L’Open day d’Orange Business d’hier et de ce jour va aider les jeunes à avoir un emploi plus facilement. Des hommes et des femmes amateurs de digital auront leur chance lors de cet événement. L’affluence de ces jeunes explique la difficulté dans la recherche d’emploi puisqu’un événement comme celui-ci est toujours plus pratique. Les jeunes sont très compétents dans ce domaine. « Leur curriculum vitae le démontre aussi. Le niveau de ces jeunes est élevé en matière de digital », rapporte encore le responsable de la communication. A noter qu’Orange Business emploie plusieurs jeunes dans ce domaine. Près de deux cents postes sont à pourvoir lors de cet événement.