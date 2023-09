PEINTURE – Natoa Rasolonjatovo triomphe au concours africain

Natoa Rasolonjatovo brille désormais comme une étoile montante de l’art malgache, ayant remporté le premier prix africain lors du concours intitulé « Mon Rêve ». , organisé par le gouvernement chinois.

Natoa Rasolonjatovo, un talentueux artiste malgache, a remporté le premier prix du concours de dessins et peintures de la jeunesse africaine qui s’intitule « Mon rêve », organisé par le Secrétariat du comité de suivi chinois du forum sur la coopération sino-africaine. Parmi les dix lauréats, Natoa a décroché la première place avec son œuvre intitulée « Ensemble rêvons », qui l’a emmené en Chine pour recevoir cette distinction. « Ensemble rêvons » évoque le bonheur des enfants malgaches à chaque fois qu’ils voient des avions. « Toutes mes œuvres racontent ce que j’ai vécu et ressenti. L’objectif de ce concours est de raconter à travers nos arts nos rêves », souligne Natoa Rasolonjatovo. Plus de deux mille jeunes africains ont participé à ce concours, qui a été lancé en mars par l’organisateur et l’ambassade de Chine à Madagascar, et la Grande île a remporté la victoire. Il présente la diversité de l’Afrique et renforce les liens entre la Chine et l’Afrique. Les dix lauréats, venus d’Afrique, sont actuellement en Chine pour assister au carnaval spatial Chine-Afrique de cette année, portant sur le thème « Espace partagé-Rêve chinois et africain ».

Art plastique

« Je suis très honoré de pouvoir représenter Madagascar, d’enrichir mes connaissances et de découvrir une autre culture dans le domaine artistique », confirme-t-il. Natoa Rasolonjatovo est un artiste depuis son enfance, mais en 2015, il s’est spécialisé dans la peinture en entrant dans le monde professionnel. Ce jeune homme malgache a déjà remporté plusieurs prix, notamment le prix du meilleur élève en art plastique au Cercle Germano-Malgache en 2009, 2010 et 2011. En 2012, il a remporté le prix du meilleur logo au sein de l’Association des églises baptistes bibliques de Madagascar. En 2015, il a été médaillé d’art pour avoir exposé pendant cinq années consécutives au CGM. En 2018, il a remporté le premier prix « Le Madagascar que je veux » lors du concours d’art organisé par Youth First Madagascar. En 2019, il a reçu la médaille d’argent du Comité international des arts et de la culture de la Fédération internationale du tourisme. En 2020, il a obtenu le premier prix de mérite au concours « Where Art and Science Meet » organisé par Santhé Africa, en Afrique du Sud. Ce mois-ci, il a remporté le troisième prix du concours « The Earth is a Family » organisé par l’ambassade de l’Inde à Madagascar et Comores. Natoa Rasolonjatovo continue d’inspirer par son talent artistique exceptionnel.