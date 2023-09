MANAKANA BETSIBOKA – Quatre bandits de grand chemin abattus

Une meute de bandits armés s’est mesurée à deux reprises aux gendarmes et au « fokonolona » après avoir attaqué un village. Quatre morts sont répertoriés du côté des malfaiteurs.

Violents affrontements avec une meute de bandits de grand chemin à Andriamena Manakana dans la région Betsiboka. Quatre morts sont dénombrés dans le camp des malfaiteurs. En revanche, ni mort ni blessé ne sont à déplorer du côté des forces de gendarmerie et du « fokonolona ». Les malfaiteurs ont eu du grain à moudre après s’être emparés d’un troupeau de vingt-trois têtes de bovidé, lundi à Ambohidray Manakana. Après avoir dérobé le bétail, les voleurs ont aussitôt pris le large. Entre-temps, le « fokonolona», appuyé par les gendarmes du poste avancé de Manakana, ont organisé leurs rangs pour aussitôt se lancer aux trousses des malfaiteurs. Mardi, les deux camps se sont retrouvés nez-à-nez à Ampangalankofafa. Une fusillade a éclaté lorsque les voleurs et les poursuivants se sont heurtés de plein fouet. À l’issue de l’accrochage, les bandits, ayant perdu le contrôle de la situation, ont été contraints de battre en retraite. Ils ont, dans la foulée, abandonné une partie du troupeau.

Embuscade

De ce fait, dix zébus ont pu être récupérés. Suivis à la trace, les fuyards n’ont pas réussi à semer les poursuivants. Au terme de deux jours de traque dans les savanes et les montagnes labyrinthiques, les villageois et les gendarmes ont une fois de plus rattrapé les « dahalo ». Hier, vers 5 heures du matin, les balles ont encore sifflé aux oreilles lorsque les bandits se sont embusqués à l’approche des poursuivants qu’ils ont ensuite accueilli dans un déluge de feu. La riposte s’est, par ailleurs, avérée meurtrière. En faisant parler les canons de leur Kalachnikov, les hommes du poste avancé de Manakana ont abattu quatre des malfaiteurs. Désemparés, les comparses de ces derniers ont pris la poudre d’escampette, laissant pour mort leurs compères tombés sur le champ de bataille. Après les échanges de coup de feu, les treize têtes de bovidé restantes ont pu être arrachées d’entre les mains des « dahalo », ce qui a également mis fin aux poursuites.