La circulation reprend à Ampasika depuis trois semaines

Les travaux de réhabilitation de la route communale à Ampasika, à partir de la Jirama et devant l’ancien siège de l’agence d’Orange Mada­gascar, vers les pavillons des rocanteurs ’Ambovoalanana

vers Analakely, sont terminés depuis le 23 aout. L’aménagement d’un jardin au milieu de la voie et la pose de pavés auto­bloquants sur 480 mètres, ont duré plus de deux mois. La circulation était fermée durant cette période.