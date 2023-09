ÉCOLE PRIMAIRE – Des enseignants maîtrisent mieux le français

Des enseignants de quelques écoles primaires publiques à Antananarivo maîtrisent mieux la langue française. Cinquante-six enseignants, dont quatre directeurs des Écoles primaires publiques (EPP) d’Andrefan’Ambohijanahary, d’Ivandry, d’Ambatolampy Tsimahafotsy, et de Tanjondava Talatamaty, ont bénéficié d’une formation à l’Alliance française de Tananarive, grâce à l’appui du Groupe Filatex. Il s’agit d’un acteur majeur de l’industrie malgache, en faveur de l’éducation à Madagascar, en particulier pour les jeunes élèves des écoles primaires. « Le Groupe est convaincu que la réussite scolaire dépend en grande partie de la compétence des enseignants. Pour améliorer l’éducation des enfants, nous soutenons activement la formation de ces derniers, une démarche que nous considérons extrêmement bénéfique », souligne-t-il, dans le cadre de la remise de l’attestation de fin de formation de ces enseignants, qui s’est tenue à l’EPP Andrefan’Ambohijanahary, mercredi. C’est une aubaine pour l’éducation. Le niveau de français des enseignants est faible. Alors que c’est la langue d’enseignement à Madagascar. « Notre niveau de français s’est amélioré, grâce à ces nouveaux acquis. Cela va beaucoup nous aider dans notre métier », indique la directrice de l’EPP Ivandry. Outre ces enseignants, le Groupe Filatex va, également, appuyer une cinquantaine d’élèves, les plus méritants de ces Epp, en leur octroyant des bourses. « Cette initiative vise à soutenir les élèves les plus méritants en leur offrant la possibilité de poursuivre leurs études jusqu’en classe de 3e », souligne le donateur. Ce groupe investit beaucoup dans l’éducation à Madagascar. Il construit et rénove des bâtiments scolaires, il fournit des livres et des tables-bancs. Sa prochaine mission est le lancement du programme de formation en ping-pong dans ces écoles, pour encourager le développement holistique des élèves et garantir une éducation de qualité.