CONJONCTURE POLITIQUE – Le Andrimaso FFKM met de l’huile sur le feu

La tension monte petit à petit dans le microcosme politique. Une déclaration du Andrimaso FFKM a eu l’effet d’une bombe hier.

Une goutte d’eau qui pourrait faire déborder le vase. Alors que l’atmosphère politique est assez tendue ces derniers jours, un communiqué du Andrimaso FFKM ( branche du FFKM en charge de l’observation des élections) publié hier et diffusé en boucle sur les réseaux sociaux a compliqué la situation. Dans cette déclaration, le Andrimaso FFKM fustige la Haute Cour Constitutionnelle, accusée d’avoir désobéi à la loi pour avoir validé la candidature de Andry Rajoelina et d’avoir donné l’intérim de la présidence à un pouvoir collégial du gouvernement. L’opinion a cru qu’il s’agit d’un communiqué émanant des quatre chefs d’église réunis au sein du FFKM. L’attrape-nigaud du Andrimaso FFKM a ainsi bien marché. C’est d’autant plus plausible que la veille, où dix candidats de l’opposition ont sollicité l’intervention du FFKM dans la résolution de la prétendue crise actuelle. Dans la soirée, le FFKM a eu beau démentir la déclaration, c’est peine perdue, étant donné qu’il fallait stopper un tel communiqué incendiaire dès sa publication. Le mal est fait. D’ailleurs, autant le communiqué n’a pas été signé par les quatre chefs d’église, autant le démenti ne l’est pas non plus.

Partisan

En fait, le communiqué a été signé par Maître Bakoly Rakotomalala, à la fois présidente du Andrimaso FFKM et avocat du candidat Marc Ravalomanana. La notoriété du FFKM a donc été abusée puisque, visiblement, il a fait entrer un loup dans la bergerie. Le communiqué du Andrimaso FFKM est éminemment partisan et reprend les arguments des dix candidats à la présidentielle dans leur déclaration commune. L’objectif du communiqué est de diaboliser le président sortant Andry Rajoelina dont la candidature a été retenue par la HCC. Pourtant, ni le FFKM ni le Andrimaso FFKM ne sont pas habilités à juger les décisions de la HCC. Le Andrimaso FFKM usurpe la fonction de la justice tout en bafouant la laïcité de l’Etat. Ce genre de communiqué décrédibilise le FFKM qui ambitionne de jouer le rôle d’un « Raiamandreny » dans les crises politiques. On se serait bien passé d’une telle maladresse qui pourrait être l’étincelle pour un embrasement total. Mais les attitudes et les intentions du FFKM depuis plusieurs mois engagent déjà sa responsabilité si tout barde. Il a intérêt à se ressaisir vite pour stopper la guerre de communiqués, les provocations par ci, par là, l’escalade verbale dans les déclarations. Une menace de guerre civile est dans l’air.