BASKETBALL – N1B DAMES – Quart de finale électrique entre MB2ALL et Dunamis

Le championnat de Madagascar de basketball N1B dames et U20 garçons, qui se joue jusqu’au 17 septembre, à Mahajanga, entre dans sa dernière ligne droite. Les équipes restantes ont joué, depuis hier, les matchs couperets. Tous les perdants sont dans l’obligation de plier bagages et de rentrer au bercail. Durant les huitièmes de finales jouées hier, les équipes jugées grandes par l’opinion du public ont réussi à accéder au tour suivant des quarts de finale. JEA de Vakinankaratra a réussi à s’extirper du piège tendu par ABM de Boeny, sur le score de 56-46. Poussées par leur public, les basketteuses de l’ABM de Boeny qui ont évolué à domicile, ont réussi à rivaliser avec les joueuses de Vakinankaratra. Ces dernières ont construit leur victoire à partir du quatrième quart temps. Les joueuses de Fandre­fiala d’Analamanga ont dominé sans problème l’autre équipe représentante de la région Vakinankaratra le FFPRO BCTM, sur le score de 49-19. Un match pendant lequel les joueuses de Fandrefiala ont montré une supériorité technique et tactique qui a mis à mal la défense de leurs adversaires. En revanche, MB2All d’Analamanga a dû batailler dur pour battre BC Est d’Atsimo- Andrefana pour s’imposer sur le score de 44-33. Son adversaire direct, Dunamis, d’Analamanga également, n’a eu aucun problème en écrasant Aslfa d’Amoron’i Mania sur le score de 61-31. Le duel fratricide entre les deux clubs d’Analamanga, MB2ALL/Dunamis, promet des étincelles, ce jour, vu la rivalité entre les deux clubs. L’autre équipe en forme du moment et qui a fixé comme objectif d’accéder à l’élite féminine de la N1A, est le BT BBA de Diana. Hier, ses joueuses ont surclassé Cosca d’Amoron’i Mania, sur le score de 58-41. Chez les garçons U20, la grande surprise des huitièmes de finale, hier, a été la défaite des basketteurs de DSTC d’Analamanga sur le score de 62-64 devant Fandrasa de Haute-Matsiatra. Les garçons ont montré des techniques de jeu plus relevées et la victoire finale n’est pas encore déterminée à l’avance. Quatre équipes jugées favorites du championnat se bousculent au portillon. Il s’agit de MB2All d’Anala­manga, SBBF d’Alaotra-Mangoro, Fandrasa de Haute-Matsiatra ou BC Est de Menabe.