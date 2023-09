AMBOVOMBE – Le juge met un directeur régional en prison

Atteinte à l’honneur d’autrui. C’est l’infraction imputée au directeur régional du ministère de la Population, à Androy, et à une autre personne, selon leurs procès-verbaux dressés par la gendarmerie locale, lundi. Un mandat de dépôt a été ensuite prononcé par le juge d’instruction contre le fonctionnaire. L’autre a été relaxé provisoirement. D’après des renseignements officieux reçus de diverses sources fiables, le directeur aurait été sorti en catimini, mercredi, suivant les ordres d’une autorité. Par rapport à cela, le chef d’établissement carcéral d’Ambovombe n’a pas répondu à nos deux appels, hier. Il est le seul responsable qui peut confirmer ou infirmer cette remise en liberté du prévenu. L’histoire tire sa source du décès d’un ancien maire de la commune d’Andala-tanosy Ambovombe. On a publié sur Facebook qu’il est ressuscité, qu’il a été aperçu dans le fokontany de Behena et que sa famille aurait donné douze millions d’ariary aux villageois pour les empêcher de propager la nouvelle. Le rapport d’enquête de la gendarmerie atteste que l’auteur du post était le directeur régional.