Région Anosy – Un parc industriel pour la transformation des produits locaux

Il est temps, maintenant, que la population locale jouisse des bénéfices des grands investissements. Tel est le message essentiel issu de la rencontre entre Edgard Razafindravahy, ministre de l’Industrie, du commerce et de la consommation, et les responsables de la société QMM, hier.

Le développement à partir de la base est le fil conducteur des actions politiques d’Edgard Razafindravahy. Une posture qu’il apporte à la tête du ministère de l’Industrie, du commerce et de la consommation. Sa rencontre avec des responsables QMM, hier, a donc été l’occasion pour le membre du gouvernement d’affirmer qu’il est temps que les grandes entreprises d’exploitation des richesses malgaches, agissent concrètement pour avoir un impact d’envergure sur l’amélioration du quotidien de la population des localités où elles sont implantées.

Il a été révélé durant la rencontre d’hier, que QMM s’activera dans la mise en place d’un parc industriel de 15 hectares, dans la région Anosy, où se trouve son usine. Le site sera dédié à la transformation des produits locaux, notamment, les produits agricoles comme les fruits, le miel et même la vanille. Une transformation locale qui ajoutera de la valeur ajoutée à ces produits. Les agriculteurs et les petits entrepreneurs locaux seront les principaux bénéficiaires de ce projet.

Des hangars permettant l’entreposage et la conservation dans les normes des récoltes des agriculteurs locaux seront mis en place. Selon les informations qui découlent de la rencontre entre le ministre Razafindravahy et les responsables de QMM, le parc industriel proposera un appui pour la vente des produits des agriculteurs et des petites entreprises locales. Le ministre de l’Industrie, du commerce et de la consommation fera une descente sur le site de QMM, prochainement pour voir comme conclure l’accord pour la concrétisation de ce projet.