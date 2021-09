Nettoyage – Forte demande des services d’hygiène et de propreté

Les services d’hygiène et de propreté sont devenus un secteur est en expansion, depuis l’apparition de l’épidémie de coronavirus à Madagascar. « Plusieurs entreprises et des particuliers ont eu recours à nos services de désinfection pendant le pic de l’épidémie. », souligne Brito Raharimiandrisoa, secrétaire général de la société pile et face, qui intervient dans les services de nettoyage, lundi lors d’un point de presse.

Sept entreprises de nettoyage sont recensées à Madagascar, actuellement. Elles contribuent, notamment, à la lutte contre le chômage, surtout, chez les personnes sans diplômes ni qualifications. Alors que plusieurs entreprises ont fermé leurs portes et licencié leurs employés, suite à la crise socio-économique engendrée par la pandémie, ce secteur a continué à embaucher. En trois ans d’existence, l’effectif du personnel de ce prestataire de service de nettoyage, de désinfection, de dératisation et de désinsectisation a fortement augmenté. « Le nombre de nos employés est passé de trente cinq à sept-cents, depuis 2018 », enchaîne Brito Raharimiandrisoa. Cette société envisage d’étendre ses services.