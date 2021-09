Mythical Evening – De la haute couture pour la soirée caritative de l’Inner Wheel Club d’Antananarivo

Le Club de service Inner Wheel Tananarive organisera une soirée caritative, la « Mythical Evening », le samedi 25 septembre prochain, au Bois Vert à Ambohijanahary-Antehiroka. Trois stylistes de haute couture, Sandra Rose, Jaomatana et Tachou, y présenteront leurs créations. C’est l’annonce faite hier, au cours d’une conférence de presse, par Myra Rasoarahona, IPP Inner Wheel.

L’objectif de cette soirée mythique est de lever des fonds dans le cadre du Projet d’appui aux femmes handicapées et vulnérables. Ce projet sélectionné par la commune urbaine d’Antananarivo a pour objectif de former ces femmes à un métier afin qu’elles puissent vivre dans une autonomie financière.

Dans cette action, les fonds levés permettront la construction du marché de Manakambahiny où ces femmes bénéficiaires pourront écouler les fruits de leur travail.

Sandra Rose, Jaomatana et Tachou sont de grands stylistes dont la renommée n’est plus à faire. Sandra Rosa baigne dans la Haute Couture depuis le premier évènement Manja en 1997, elle a parcouru bien des chemins en collaborant avec des couturiers internationaux, des accessoiristes de renom dont « Plumes de Paris » pour le défilé de cette soirée Inner Wheel, et en exerçant également dans le domaine de la décoration d’intérieur.

Jaomatana habituée des podiums internationaux a fait défiler à Paris, Rome, Berlin… elle sublime les matières malgaches et depuis son retour au pays elle utilise des matières locales qu’elle sait transformer en de belles créations. Tachou également n’est plus à présenter. De style épuré, urbain et classe Tachou contrairement aux deux stylistes a tenu à garder secret ses collections pour ce défilé Inner Wheel.

A l’issue du défilé, l’Inner Wheel Club d’Antananarivo a prévu une comédie musicale Bohemian Rapsody, par les groupes de danseurs de X’ian et Aléa des Possibles, suivie d’un barbecue géant.

Bref cette « Mythical Evening» alliera œuvre caritative et talentueux artistes dans une ambiance festive.