Mahaleo – Droit de réponse de Nary Andriamamonjy

Ayant été cité nommément dans un article dans votre journal du 13 septembre 2021 sous le titre « Concert : Mahaleo revient sur scène », j’estime légitime de faire valoir mon droit de réponse sur les prétendues déclarations que j’aurais faites à votre journaliste. Certes j’ai été contacté par ce journaliste mais c’était le jour des funérailles de Charle. Néanmoins, à aucun moment de notre court, très court entretien je n’ai tenu ces propos que ce journaliste me prête dans son article, et cela pour simple et bonne raison que je n’ai jamais fait partie du groupe Mahaleo et qu’à ce titre je ne me serai jamais arrogé le droit de parler au nom du groupe pour quelque raison que ce soit. Si je me souviens bien, la seule déclaration que j’ai faite c’était de lui faire part de ma tristesse et de mon désarroi face à la disparition d’un grand ami et d’un « Zokibe» qu’était pour moi Charle. Quant au programme de Mahaleo, j’ai simplement invité ce journaliste à contacter l’un des membres du groupe.