Lutte contre les feux – Tout danger n’est pas écarté

L’initiative Alamino, l’agora des paysages et des forêts de Madagascar, alerte sur l’urgence d’agir, face aux feux qui ravagent Madagascar. Un appel à un grand élan national est lancé. « Résoudre cette situation est un enjeu vital pour le pays ». Les impacts des feux aggravent la malnutrition et la pauvreté qui sévissent déjà. La pollution de l’air qui fait des millions de victimes, chaque année, va s’intensifier, alerte Alamino. C’était à l’hôtel La Résidence Ankerana, hier, lors de la présentation des mesures de gestion des feux élaborées par Alamino, en étroite collaboration avec le ministère de l’Environnement et du développement durable.

« Les feux doivent être reconnus comme une catastrophe nationale, nécessitant une mobilisation de toute la Nation. Une journée nationale de lutte contre les feux, consacrée aux actions locales de prévention, comme la mise en place de pare-feux, la protection des sites de reboisement et des forêts, ainsi que la mise en place d’un centre national anti-feu doit être prise en considération. Nous devons mener une campagne nationale de sensibilisation, mobiliser et coordonner tous les acteurs. La surveillance des feux doit être renforcée. La mise en place de pare-feux permanents, surtout, autour des parcs nationaux et des sites de reboisement, doit être généralisée », recommande Vatosoa Rakotondrazafy, coordinateur de l’initiative Alamino, comme mesures contre les feux de forêts.

Chaque année, plus de 50 000 hectares de superficie sont ravagés par les feux à Madagascar. Dernièrement, les feux ont touché des réserves naturelles et des sites de reboisement, omme à Marohogo Mahajanga, à Ankarafantsika, à Tampoketsa-Ankazobe. Lundi, le ministre de l’Environnement et du développement durable, Baomiavotse Vahinala Raharinirina, a fait un aveu d’impuissance face aux feux qui ont ravagé plusieurs hectares de forêt dans le parc national d’Ankarafantsika, ou la station forestière Marohogo. « Notre département ne pourra plus assurer à lui seul l’extinction des feux », a annoncé la ministre.

Les actions de lutte contre les feux et la gestion des feux ne devront plus être centralisées au ministère de l’Environnement et du développement durable. « Il y aura une gouvernance partagée des feux. Tout le monde prendra sa responsabilité », a indiqué une source auprès du MEDD.

D’autres actions seront menées, comme la mise en place de stratégie locale pour la lutte contre les feux, les équipements des communautés, la mise en place de la météo des feux au niveau de la communauté. Ces propositions collectives viennent à point nommé. Les feux risquent de s’intensifier dans le monde et à Madagascar, face au changement climatique.