Gestion des risques – Trois stations pluviométriques inaugurées à Maevatanàna

Préparer dès maintenant l’arrivée des pluies et d’éventuelles inondations ! C’est dans cette optique que sont installées les nouvelles infrastructures pluviométriques dans la région Betsiboka.

Trois stations pluviométriques et hydrologiques ont été inaugurées le vendredi 10 septembre, dans le district de Maevatanana II. Ces stations sont installées chacune le long des fleuves qui bordent la RN4, à savoir Ikopa, Betsiboka et Kamoro dans la région Betsiboka à Maevatanàna, et dans la région Boeny à Ambondro­mamy. Ces nouvelles infrastructures contribuent à l’amélioration du système dit Early Flood Alert Syste ou Système d’Alerte Précoce (SAP)-Inondation dans le bassin de Betsiboka pour faire face aux éventuels risques d’inondation avant le début des pluies et face aux crues.

Le projet est financé par l’Union Européenne, et les travaux ont été réalisés par le Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC) et le Centre de la météorologie en collaboration avec plusieurs projets. Une station pluviométrique est un ensemble de capteurs qui enregistrent et fournissent des mesures physiques et des paramètres météorologiques liés aux variations du climat. Elle permet de calculer le débit d’eau avec précision et permet d’éviter les inondations.

Un atelier qui s’est tenu le jeudi 9 septembre à Maevatanàna sur l’amélioration du SAP Inondation dans le bassin de Betsiboka, a précédé l’inauguration de ces installations. Le point focal du BNGRC dans les régions Boeny et Betsiboka ont participé à la formation.

Le directeur général du BNGRC ainsi que les autorités des régions Boeny et Betsiboka et des élus ont assisté à la cérémonie d’inauguration.