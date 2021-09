Education – Une aide spéciale pour les enseignants non-fonctionnaires

Un ouf de soulagement pour les enseignants non-fonctionnaires et non subventionnés. Ils vont bénéficier d’une aide spéciale, en ce mois de septembre. Le ministère de l’Education nationale, avec l’appui de la Banque mondiale et grâce au financement additionnel Covid du Projet d’appui à l’éducation de base (PAEB), va octroyer une aide spéciale unique (ASU) aux enseignants non-fonctionnaires et non-subventionnés. Cette aide, d’un montant de 300 000 ariary, sera attribuée aux maîtres Fram ayant travaillé durant l’année scolaire 2019-2020 et reconduits à l’année scolaire 2020-2021. « Cette aide spéciale servira à soutenir les enseignants non-fonctionnaires, suite à l’épidémie de coronavirus pendant l’année scolaire 2019-2021, qui a engendré la suspension de l’enseignement », précise le ministère de l’Education nationale, hier.

La distribution commencera chez les enseignants en préscolaire,des écoles primaires publics, des collèges d’enseignement général et des lycées des régions d’Analamanga, d’Atsimo Andrefana, de Boeny, d’Atsinanana et de Diana, en ce mois de septembre.