Education Atsimo-Andrefana – Le passage de la ministre de l’Éducation ravive les espoirs

Le district de Morombe, au nord de la région Atsimo Andrefana n’a pas été visité par un ministre de l’Education nationale depuis longtemps. Le passage de Marie Michelle Sahondrari­malala, ministre de l’Éducation nationale, à Morombe les 10 et 11 septembre, a été enthousiasmant pour les enseignants. « Elle a consacré du temps pour nous écouter à la salle d’œuvre catholique de Morombe vendredi dernier. C’est une très bonne chose que de se faire écouter par une haute personnalité de l’Éducation » raconte un enseignant du CEG de Morombe.

Cet établissement, en particulier, demande des renforcements de capacités pour les enseignants qui manquent de motivation et qui sèchent souvent l’enseignement, au détriment des collégiens. La ministre a visité la construction de l’EPP Manara-penitra d’Avaradrova qui devra aboutir dans un mois. L’infrastructure n’était qu’un simple cabanon en matériaux locaux auparavant. Des contrats de travail pour cinquante enseignants de Morombe ont été signés.

D’autres doléances ont afflué, telles que des demandes de mobiliers et de nouvelles infrastructures scolaires , les dernières datent de la colonisation. Nombre d’ établissements sont dans un état lamentable dans les autres districts comme Toliara II.

Le CEG de Betsioky Sompitsy, dans la commune rurale de Soahazo, district de Toliara II, par exemple, est une carcasse de bois. Alors que c’est un établissement qui a vu sortir de nombreux hommes et femmes intellectuels dans le temps. L’EPP de Milenaka se retrouve dans la même situation. À Toliara I, la ministre a lancé officiellement la formation de 43­000 enseignants dans toute l’île au sein des CRINFP, ainsi qu’ne formation sur la lecture, le calcul et l’écriture pour l’enseignement dans les classes de T1 et T2. Trentesix enseignants se sont, en outre, vus doter de contrats de travail pour le district de Toliara I et cent soixante-dix-huit pour Toliara II.

La ministre de l’Éducation nationale a inauguré deux centres de formation d’enseignants CRINFP à Belemboka, commune de Mitsinjo, district de Toliara II. Trente-cinq tablettes y ont été distribuées. Marie Michelle Sahondrarimananas continue son périple vers Sakaraha et Betioky.