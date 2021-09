Dr Paubert Tsimanaoraty Mahatante – « Des ports de pêche seront installés dans l’île »

Maître de Conférences à l’Institut halieutique et des sciences marines (IHSM) de Toliara, expert en Environnement marin, pêche, et « leadership et society », avec de solides expériences internationales pour ne citer qu’une partie de son CV, l’actuel ministre de 40 ans, est attendu être l’homme qu’il faut pour diriger le département de la Pêche, avec en auxiliaire une autre dénomination « l’Économie bleue ». Il accepte de présenter une esquisse de sa vision pour le secteur.

L’Express de Madagascar: L’ « Economie bleue » en tant que nouveauté dans le département de la Pêche, nous intrigue. C’est quoi exactement?

Paubert T. Mahatante : La Pêche est un des piliers pour l’émergence économique, à travers l’économie bleue et la bonne gouvernance jusqu’en 2030. C’est la vision du ministère de la Pêche et de l’Économie bleue. Nous parlerons plutôt de la promotion de l’Économie bleue. Ce sont plutôt les idées à apporter dans le concept qui sont innovantes. Madagascar possède quarante fleuves et rivières d’une longueur totale de 9 000 km. Il ne s’agit donc pas seulement d’exploiter à bon escient la mer mais ces autres ressources aussi. Des plans d’eau sont à valoriser, de nombreux bassins d’écloserie seront mis en place, des bassins de retenue d’eau, des bassins et étangs artificiels. La valorisation de la pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) du pays, prendra désormais une autre proportion.

Justement, comment valoriser le secteur, puisque le pays est entouré d’océans et possède 9 000km de fleuves et rivières ?

Simplement par la mise en place de nombreux ports de pêche. Les ports actuels ne sont pas suffisants par rapport aux bénéfices que l’on tire de la pêche. Une fois des ports de pêche disponibles, les bateaux de pêche pourront débarquer 10, 20, 50 ou 70% de leurs produits à Madagascar. Il faut savoir que 500 à 700 bateaux par jour, passent dans nos eaux territoriales. Dépendant des accords de Madagascar avec ces bateaux de pêche, les produits pourront être débarqués pour constituer un genre de redevances, de taxes, de droit d’exploitation ou autres formes de paiement à l’Etat. Les ports de pêche seront de véritables hubs car de la logistique pétrolière y sera disponible, du chantier naval et même des écoles de pêche. En tant que hubs, des infrastructures hôtelières, des routes aménagées garniront ces ports de pêche.

Qu’en est-il de la petite pêche dans ce projet de ports de pêche qui semblent dédier à la pêche industrielle ?

Ce seront des ports de pêche par catégorie. Des ports de pêche pour petite pêche et pêche artisanale et pour la pêche industrielle .La petite pêche mérite d’avoir ce genre de hubs. Ces ports seront équipés de chambre froide pouvant comporter jusqu’à 20 000t de produits. Ce projet rendra effective l’absorption du chômage et la valorisation du métier de pêcheur. Il tirera les pêcheurs vers la professionnalisation de leur métier. Comment les rendre capables de pêcher du thon, lequel est exclusivement réservé aux bateaux industriels ? Ce sont entre autre les effets de la mise en place des ports de pêche.

L’Etat en a-t-il suffisamment les moyens ?

On y arrivera à travers la formule 3P, partenariat public-privé. L’Etat élaborera un modèle économique de ces ports de pêche et le secteur privé sera ensuite appelé à investir dans de pareils projets. Des études sont toutefois menées pour déterminer le nombre de ports ainsi que la localité à exploiter et surtout pour que l’exploitation ne constitue pas une pression sur les ressources. Nous prévoyons d’effectuer des évaluations de stocks par filière, langoustes, crabes, crevettes, holothuries, thons, poissons pélagiques… Mais effectivement, ces évaluations nécessitent la mobilisation de bateaux de recherche.

Comment comptez-vous assurer le contrôle pour réduire les pêches illicites ?

Nous n’avons que deux bateaux de surveillance de pêche pour contrôler 1 141 000 km2 de zone économique exclusive. Nous envisageons la mise en place de force mixte qui se transformera en garde côtes. Nous avons besoin de garde-côtes et non de simples surveillants. Le Centre de surveillance de pêche, avec le ministère, travaille déjà en collaboration avec le Centre de fusion d’informations maritimes (CFIM). Une stratégie particulière de lutte contre les pêches illicites est en cours d’élaboration. Elle sera menée en complémentarité avec le ministère de la Défense nationale, le ministère des Transports, la Sécurité publique, la Gendarmerie, le département des Affaires étrangères.

La révision de l’Accord de pêche avec l’Un ion Européenne dure depuis deux ans et demi. Quel est le goulot d’étranglement ?

Ce sujet constitue à lui seul un axe dans le plan d’actions du ministère de la Pêche et de l’Économie bleue. Les Accords de pêche forment d’ailleurs le troisième axe avec la lutte contre la pêche illicite et la gouvernance en deuxième et premier axe. Les négociations n’ont pas encore pris fin concernant les accords avec l’Union européenne car il s’agit d’une négociation intersectorielle avec notamment le ministère de l’Economie et des finances (MEF) et les Affaires étrangères. L’enjeu est de trouver comment augmenter les avantages pour Madagascar. Comment le faire? Nous sommes en pleine réflexion.

Qu’est-ce qui a changé dans l’organigramme du ministère de la Pêche et de l’Economie bleue ?

Il faut donner les places à ceux qui ont étudié et qui maîtrisent le secteur. Cela se fait au moyen de la promotion interne, basée sur la motivation du personnel à utiliser ses compétences. Les nouvelles nominations concernent le cabinet et encore des désignations techniques et stratégiques.C’est en tout cas un organigramme léger, souple mais efficient. Nous ne pensons pas encore mettre en place des directions régionales. La pêche et l’Economie bleue restent avec les directions régionales de l’Agriculture et de l’élevage.