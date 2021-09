Ankadindratombo – Le bébé d’une mère alcoolique enlevé

Un vol d’enfant fait jaser à Ankadindratombo. Dans la matinée d’avant-hier, un bébé a été enlevé par une personne qui l’avait tenu pendant que la mère buvait de l’alcool dans un bistrot. « Oui je l’admets, l’alcool est l’un de mes grands défaut. Je suis fautive. Je n’aurai pas dû laisser mon fils à un inconnu pendant que je buvais », admet la mère de l’enfant disparu.

« J’avais vendu un fer à repasser avec quelques objets. J’avais sur moi une somme de 20 000 ariary. On m’accuse d’avoir vendu mon bébé d’où cet argent mais non, je ne ferai jamais une chose pareille. Au contraire, j’implore la personne qui a pris mon enfant de me le rendre ou de le laisser au chef fokontany d’Ankadindratombo », confie la maman du petit garçon.

Dans le quartier, tout le monde semble être pour leur part contre la jeune mère. Cette dernière est accusée d’avoir vendu l’enfant à une personne venue à bord d’un véhicule tout-terrain. Elle a également été accusée d’avoir abandonné et tenté de tuer ses deux premiers enfants. Pour la énième fois, elle a été conduite par le fokonolona au poste avancé de la gendarmerie nationale à Alasora.