Examen technique – Début sans incident des épreuves

Près de mille cinq cent cinquante-neuf candidats ont affronté les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et le certificat de fin d’apprentissage (CFA) à partir de ce jour. Les épreuves dureront près de quatre jours. Près de mille deux cent quatre-vingt candidats pour le CAP et deux cent soixante-seize pour le CFA. Au lycée technique Ampefiloha, les examens se sont bien déroulés avec près de vingt-quatre candidats et ce centre d’examen a enregistré près de trois absents pour la journée d’hier.

Le respect des mesures sanitaires pour les candidats comme la distance sociale a été mis en place, un candidat par banc a été appliqué. L’examen s’achèvera jeudi. L’examen du BEP ou brevet d’étude professionnelle va démarrer à partir de la semaine prochaine.

Les dernières révisions pour les élèves de dernière année se peaufinent pour les candidats concernées, c’est le cas pour le lycée technique professionnel Ampasapito où près de deux-cent quarante-six candidats affronteront les examens à partir de la semaine prochaine.