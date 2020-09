Entrepreneuriat – Trente mille dollars à la clé pour des PME malgaches

Sans appel. Les impacts de la Covid-19 sur les entreprises sont indiscutables surtout pour les PME nouvellement crées. « Avant la crise, on nous incitait à créer nos entreprises. Nous étions nombreux à nous lancer dans l’aventure entrepreneuriale avec les risques que cela implique. Avec le contexte actuel, une majorité de ces aventuriers ont vu leurs projets se heurter de plein fouet à un mur. Les mesures d’accompagnement envers les entreprises, surtout celles nouvellement créées, sont quasi inexistantes », déplore une jeune entrepreneure qui vient tout juste de formaliser son activité en début d’année et dont la société se retrouve en ce moment sans trésorerie avec les contraintes de la Covid-19.

Raison pour laquelle, les Japonais ont lancé un appel à candidature à l’endroit de ces jeunes aventuriers entrepreneuriaux pour un concours intitulé « Next Innovation with Japan » (NINJA). « Le concours s’adresse aux entreprises émergentes dans dix neufs pays africains. La candidature est ouverte aux startups et organisations de tous les secteurs avec un accent particulier sur les entreprises dans les domaines liés à la Covid-19 » annonce la JICA. La date limite de dépôt de dossier pour ce projet a été clôturée le mois dernier et une dizaine de jeunes entreprises malgaches ont été retenues pour le moment. Les lauréats finaux pourront bénéficier d’un amorçage allant jusqu’à trente mille dollars, financés par la JICA et d’un accompagnement de huit mois avec le fonds d’investissement Miarakap.